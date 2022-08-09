Днепровская тероборона показала в деле самодельную РСЗО на прицепе

О системах залпового огня, установленных на пикапах ВСУ, мы уже рассказывали. А вот теперь покажем еще одну оригинальную разработку – от днепровской роты тербороны «Азов». Когда-то это была РСЗО БМ-21 «Град». А теперь это компактная установка на двухосном прицепе, которую можно оперативно перебрасывать с позиции на позиции с помощью обычного внедорожника.

Калибр здесь 122-мм, однако направляющих меньше, чем в «Граде» – 9 штук. Тем не менее, это очень грозное оружие, направленное на эффективное подавление противника. Бойцы теробороны «Азов» даже продемонстрировали свою самодельную РСЗО в действии. Слава героям!