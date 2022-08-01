Кроки до перемоги Германия готовит к отправке в Украину танки-мостоукладчики Biber

С целью поддержания украинских сухопутный войск, Германия согласовала поставку шестнадцати единиц танковых мостоукладчиков Biber. Техника прибудет в нашу страну в кратчайшие сроки.

Как сообщили в оборонном ведомстве Германии, эти мостоукладчики можно использовать в процессе боя для преодоления противотанковых рвов, водных и других препятствий длинной до 20 м. Техника станет отличным помощникам защитникам Украины.

Эти специфические гусеничные машины построены на базе танков Leopard 1. Вместо башни в их оснащение входит система возведения моста, состоящая из двух секций. Конструкция выполнена из алюминия и имеет длину 22 м. По ней может свободно перемещаться тяжелая техника (гусеничная и колесная), а также личный состав.

Для разворачивания моста необходимо три минуты. Все процессы полностью автоматизированы. Поэтому экипаж машины состоит из двух человек. На вооружении Германии находится 105 таких машин. Также эту технику используют в Австралии, Канаде, Нидерландах и Италии.