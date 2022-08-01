Польша остро нуждается в украинских водителях – на какие уступки готовы пойти

До начала полномасштабной войны в Украине, многие украинские водители работали в странах ЕС, включая Польшу. Однако после вторжения войск РФ ситуация изменилась и большинство граждан вернулись домой, чтобы встать за защиту страны. В результате, возник дефицит перевозчиков.

Польские транспортные компании, чтобы справиться с огромной нехваткой водителей, которая составляет более 150 тысяч человек, приняли решение пойти на уступки. В частности, они готовы принимать на работу украинцев с просроченными водительскими удостоверениями. Министерство инфраструктуры Польши не против такого нововведения.

Единственная проблема – это подтверждение подлинности документов, выданных в Украине. В настоящее время польское ведомство решает этот вопрос с украинскими властями. Возможно, проверка водительских удостоверений будет проходить через приложение «Дія». По данным Минцифры, на данный момент в него внесено почти 5,7 млн прав.