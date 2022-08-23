Renault презентует электрический кемпер Hippie Cavier Motel

Компания Renault на предстоящем автосалоне IAA Transportation 2022 в Ганновере покажет интересный кемпер Hippie Cavier Motel, построенный на базе новейшего электрического фургона Kangoo E-Tech Electric. Машина продолжает серию стильных домов на колесах, начатую еще в прошлом году с появлением шоу-кара Hippie Cavier Hotel на базе Renault Trafic. Вскоре эта машина воплотилась в серийную модель Renault Trafic Space Nomand. Так что не исключено, что такая же судьба ждет и младшего брата.

Итак, Hippie Cavier Motel построен на длиннобазном Kangoo E-Tech Electric и приводится в движение электромотором мощностью 90 кВт. Батарей емкостью 45 кВт.ч хватает на пробег в 285 км, а для того, чтобы дозарядить их для запаса хода в 170 км, понадобится всего 30 минут.

При разработке машины активно применялись переработанные материалы. Так, вещевые полки и пол изготовлены из старых шин и пробок. Кемпер порадует большим ассортиментом креплений для спортивного инвентаря как внутри, так и снаружи. Например, на крыше можно перевозить лыжи, и при этом здесь еще остается много места для панорамного окна. Более подробные характеристики Hippie Cavier Motel, равно как и новые фото, станут доступны после его дебюта на выставке.