Германия одобрила продажу Украине 100 самоходных гаубиц PzH 2000

Из Германии продолжают приходить хорошие новости. Так, известный производитель тяжелого вооружения – компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) заявила 27 июля, что Федеральное правительство дало добро на продажу Украине самоходных гаубиц PzH 2000. Общая сумма контракта оценивается в 1,7 млрд евро. Согласно сообщению Defence Blog со ссылкой на Spiegel, KMW уже приступила к производству гаубиц. Правда, на изготовление всех боевых машин уйдет не один год.

Отметим, что министр обороны Украины Алексей Резников еще в июне заявил о получении первых гаубиц PzH 2000 из Германии. Затем также появилось сообщение, что несколько таких машин нам предоставили и Нидерланды.

Интересно, что буквально вчера, 26 июля министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила на брифинге, что ВСУ дополнительно получат три гаубицы PzH 2000, а также три реактивные системы залпового огня Mars II.

Отметим, что самоходные 155-мм гаубицы PzH 2000 может поражать цели на расстоянии до 40 км, а при использовании активно-реактивных снарядов – до 67 км. Скорострельность составляет 6 выстрелов в минуту. Самоходка построена на агрегатах танка Leopard II и считается одной из самой эффективной на сегодняшний день.