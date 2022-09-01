Tesla обвинили в продаже заведомо дефектных автомобилей

Причиной очередного судебного разбирательства стала система Autopilot

Один из владельцев седана Tesla Model 3 — Хосе Альвареса Толедо из Сан-Франциско — подал иск в окружной суд Северной Калифорнии. В нем говорится, что дефект системы автопилота Tesla может привести к внезапному торможению автомобиля и, как результат, — к столкновению.

Юридическая фирма Bursor & Fisher, представляющая интересы истца, требует возмещения убытков в размере 5 миллионов долларов. По информации TechCrunch, в жалобе Альварес Толедо написал, что с момента покупки в январе 2021 года его новый седан Tesla Model 3 дважды «внезапно включал тормоза и снижал скорость примерно вдвое». В жалобе говорится, что «фантомное торможение» должно покрываться заводской гарантией производителя. Она предусматривает техническое обслуживание и ремонт в течение четырех лет или 50 000 миль (80 467 км) пробега.

В иске утверждается, что Tesla знала о дефекте, «из предпроизводственных испытаний, жалоб потребителей, данных о гарантии, заказов на ремонт в дилерских центрах и расследований NHTSA», но не отозвала автомобили. Более того, истец заявляет, что ему отказали в гарантийном ремонте.

По мнению Толедо, его иск получит статус коллективного. Его обращение в суд только одно из нескольких, поданных против Tesla этим летом. В целом в период с мая 2021 года по февраль 2022 года Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) США получила 354 жалобы на неожиданное срабатывание тормозов в автомобилях Tesla Model 3 и Model Y 2021 и 2022 годов.

В августе NHTSA в рамках продолжающегося расследования в отношении 830 000 электромобилей Tesla с автопилотом запросило у производителя документацию о технологиях безопасности. Напомним, что все электромобили марки оснащены усовершенствованной системой Autopilot, которая может автоматически управлять, ускоряться и тормозить под наблюдением водителя.

«Проблема в том, что Tesla торопится вывести эти функции на рынок, когда технология еще не готова и еще небезопасна», — говорится в жалобе.

Как заявил генеральный директор Tesla Илон Маск на конференции Offshore Northern Shore 2022 года в Норвегии, до конца года Tesla Full Self-Driving (FSD) может появится во всех автомобилях марки в США. Свой усовершенствованный автопилот компания планирует предоставлять за 15 000 долларов.