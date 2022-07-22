Кроки до перемоги Группа «Метинвест» и сеть «АТБ-Маркет» передали ВСУ две сотни автомобилей (фото)

Автомобили на войне – это расходный материал. Поэтому их нашим бойцам нужно много. Учитывая острую потребность украинской армии в транспортных средствах, группа «Метинвест» и корпорация «АТБ-Маркет» выдели средства и закупили две сотни машин.

Так, группа «Метинвест» приобрела в Европе и доставила в Украину 100 автомобилей разного типа (пикапы, внедорожники и микроавтобусы). Общая стоимость машин вместе с доставкой и ремонтом составила 2 млн долларов. Все они поставлены на учет в ВСУ и распределены между боевыми подразделениями.

Совладельцы корпорации «АТБ-Маркет» Евгений Ермаков и Виктор Карачун также закупили 100 единиц транспортных средств. Они отдали предпочтение новым пикапам Mitsubishi L200. В ближайшее время авто распределят между региональными военными администрациями, подразделениями ВСУ, территориальной обороной и экстренными службами.