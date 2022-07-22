Автопроизводители задумались о повторном использовании микрочипов

Пока речь об использовании б/у чипов в серийных автомобилях не идет

Производители полупроводниковой продукции начинают сокращать объемы производства микрочипов для электроники. В частности, подобное заявление сделала американская транснациональная корпорация Micron Technology, основную часть продукции которую составляют чипы DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители и датчики CMOS.

Как сообщается, из-за падения спроса на компьютеры, смартфоны и ноутбуки на складах скопились миллиарды микрочипов. К этому привели война в Украине, высокий уровень инфляции и повторные «ковидные» ограничения в Китае.

К сожалению, микрочипы, используемые в бытовой электронике не подходят для автомобилей. Они более высокой степени интеграции, тогда как для автомобилей требуются более простые микросхемы. Их дефицит производителям так и не удалось преодолеть. Напомним, что о нехватке полупроводников мировые автомобильные компании заговорили в конце 2020 года.

По мнению некоторых специалистов, решением могло бы стать повторное использование чипов. Экономических обоснований целесообразности подобного метода выхода из полупроводникового кризиса нет.

Ранее стало известно, что подобный метод «импортозамещения» решили применять в российском «Сбербанке». Из-за экономических санкций банки РФ перестали выдавать новые пластиковые карты, но позже было объявлено, что решение найдено: чипы будут извлекать из старых карт.