Грузовики белорусских компаний послужат украинским военным

На нужды Вооруженных сил Украины продолжают передавать различную технику. В этот раз к обеспечению наших военных подключилась Львовская областная прокуратура, которая направила им четыре грузовика.

Эти автомобили находились на одном из предприятий Львовщины. У них не было номерных знаков и были просрочены сроки пребывания. Как выяснилось позже, грузовики принадлежали белорусским компаниям. Опираясь на ст. 290 Уголовного кодекса Украины, прокуроры конфисковали машины и передали их ВСУ.

«При участии прокуроров Золочевской окружной прокуратуры судом удовлетворено ходатайство о передаче арестованного имущества в доход государства. Четыре грузовых автомобиля общей стоимостью более 4 млн гривен будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.