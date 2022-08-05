Самый быстрый BMW в истории разбили в ДТП (фото)

Лимитированное спорткупе BMW M4 CSL представили в мае этого года, а его производство началась в июле. Первые экземпляры модели только начали поступать к владельцам. Однако один из них уже успели разбить в ДТП.

Фото с места аварии поделился пользователь Instagram NoorJosef. Точной информации, где произошло ДТП и кто виновник инцидента, нет. Но это никак не влияет на суть – машина получила серьезные повреждения. Как видно на снимке, удар пришелся на заднюю часть. У M4 оторван бампер, разбиты фонари, повреждены колеса и подвеска.

Учитывая тот факт, что от силы удара купе съехало с дороги, то вполне вероятно, что повреждена и передняя часть. Также стоит отметить, что в салоне сработали подушки безопасности. Если соединить все это воедино, то получается вполне серьезный счет за ремонт. Но это только в том случае если автомобиль поддается ему, а не будет списан.

Стоимость BMW M4 CSL стартует от 140 тысяч долларов. Модель выйдет тиражом в 1000 экземпляров. Ее посвятили 50-летию подразделения BMW Motorsports. Спорткар комплектуется 3,0-литровым шестицилиндровым турбодвигателем мощностью 550 л.с. и 650 Нм крутящего момента.