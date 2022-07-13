Известный телеведущий продал свой Сhrysler, чтобы помочь ВСУ

Украинские селебрити и медийные лица активно поддерживают нашу армию и всех защитников, которые мужественно сражаются с российскими оккупантами. Они проводят аукционы, чтобы собрать средства для покупки всего необходимого бойцам. Именно так поступил и известный ведущий Дмитрий Комаров.

Он выставил на торги свой автомобиль – Сhrysler Сrossfire 2006 года выпуска. По словам ведущего, редкое спортивное купе имеет пробег около 100 000 км, но при этом находится в отличном состоянии. Желающих заполучить роскошный автомобиль оказалось довольно много. Ставка победителя составила один миллион гривен. И это при том, что розничная цена такой машины меньше в три раза.

Как отметил Комаров, самую большую сумму предложила компания молодых людей из комьюнити United Invest Team, занимающегося инвестициями. Затягивать с переоформлением машины на новых владельцев не стали и уже посетили МРЕО. Все вырученные с продажи средства пойдут на помощь ВСУ. Телеведущий пообещал позже выставить подробный отчет.

«Мою машину ребята решили купить «просто так», потому что, цитирую: «мы точно знаем, что деньги честно пойдут на пользу, а не пропадут». Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке – я скоро покажу результат. Я счастлив, что каждый день нахожу новые поводы гордиться украинцами. У каждого из нас свой фронт. И мы как никогда едины. И непобедимы», – резюмировал Дмитрий Комаров.