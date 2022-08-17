Как автомастера из старых машин делают пикапы для ВСУ (видео)

Украинским защитникам на передовой очень нужны пикапы, которые облегчают выполнение боевых задач. Приобретение машин зарубежного производства требует значительных средств, поэтому сегодня активизировались автомастера, которые превращают старые легковые автомобили в пикапы. И тому наглядный пример – вот эта новосозданная машина, изначально носившая марку ВАЗ-2108. Теперь это армейский трансформер.

Машине сняли часть кузова, включая боковые двери, установили мощный трубчатый каркас, решетку вместо лобового стекла и, конечно же, не забыли про такой главный атрибут пикапа, как откидной задний борт. Вся эта переделка обошлась примерно в 3000 долларов. Авторы данного проекта сегодня собирают средства на изготовление как можно большего числа таких машин-солдат для ВСУ.