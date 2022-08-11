Geely представила новый минивэн премиального суббренда Zeekr

В Поднебесной продажи Zeekr 009 стартуют до конца 2022 года

Китайский бренд Zeekr выводит на рынок премиальный минивэн «009» с запасом хода в 700 км. Это уже вторая модель молодой электромобильной марки, основанной корпорацией Zhejiang Geely Holding Group в начале 2021 года.

Zeekr 009 выделяется смелым дизайном. Вместо традиционной решетки радиатора минвэну досталась огромная передняя панель со 154 диодными лентами. В компании ее называют «фонтан света». Передняя оптика П-образная, задняя — в виде «бумерангов», объединенных в одно целое широкой красной полосой. На крыше два панорамных люка: один над передним рядом сидений, второй — над пассажирским салоном.

В основе модели лежит электрическая платформа SEA материнской компании Geely. Размер колесной базы 3205 мм. Габаритная длина модели — 5209 мм, ширина — 2024 мм, высота — 1856 мм. Просторный семиместный салон укомплектован отдельными капитанскими сиденьями. Доступ в него открывают сдвижные двери, установленные по обе стороны кузова.

Информации о силовой установке Zeekr 009 пока нет. Известно, что на одном заряде батареи минивэн сможете проезжать до 700 км. Больше информации о новинке ожидается во время официальной премьеры. Она состоится 26 августа на автосалоне в Чэнду. На рынке премиальный электровэн появится к концу 2022 года.