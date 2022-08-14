Как «автоспорт» обучает ВСУ доезжать до «финиша» живыми

Недавно мы писали о “10 правилах безопасной езды в прифронтовых городах”. Это концентрированный опыт от известного автомобильного гонщика и тренера Николая Чмыха. Но он не ограничивается советами для гражданских.

Николай Петрович – инструктор по обучению практической езды кафедры тактико-специальной и физической подготовки факультета № 3 Харьковского национального университета внутренних дел. Он проводит курсы «Техники безопасного вождения 4х4 в сложных и экстремальных условиях» для наших военных ребят. Ведь в армии сложно не только с самой техникой, но и с опытными специалистами, которые будут эффективно использовать эту технику на весь ее потенциал.

Для обучения занятия проводят на специально подготовленном полигоне, который скомпонован с разнообразных подъемов, крутых склонов и участков сложного бездорожья. Мероприятия проводятся как с представителями Вооруженных сил Украины, так и других силовых структур.

На занятиях группы водителей учатся нюансам использования полного привода на тяжелом бездорожье, правилам проезда препятствий с учетом геометрии проходимости авто (например, переезд перекатов, где авто может зависнуть на пузе), и получают множество полезных советов от профессиональных специалистов с безграничным опытом езды в самых разных условиях: от обычной городской до гонки.

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