Канада передаст Украине легкие БТРы – когда ждать помощь

Украину в войне против российских оккупантов поддерживают многие страны, в том числе и Канада. Она уже передала нашей стране несколько партий военной техники, вооружения и гуманитарной помощи. А теперь заявила о готовности поставить легкие БТРы.

Бронетранспортеры в количестве 360 единиц Канада заказала у компании General Dynamics (GD.N) для собственных нужд, но готова отправить часть из них в Украину. Речь идет о 39 машинах, которые уже до конца лет будут стоять на вооружении нашей армии.

Как сообщила министр обороны Канады Анита Ананд, бронетехника может использоваться для санитарных или ремонтно-эвакуационных целей, а также для перевозки личного состава. Их поставят прямо с завода. К тому же в Украину уедет первая партия, которую изготовит производитель, сообщает издание Reuters.