Команда «Razom Win»‎ передала на передовую два автомобиля скорой помощи

Два спецавтомобиля доставлены непосредственно в места боевых действий

В это трудное и, к сожалению, немирное время многие украинцы стали больше помогать и поддерживать друг друга кто чем только может. Razom Win – это команда украинцев, которая с 2014 года помогает нашим вооруженным силам и всем, кому необходима поддержка среди военных и мирных граждан нашей родины.

Так, совсем недавно командой Razom Win на фронт были доставлены два автомобиля. Один из них это реанимобиль со всем необходимым медицинским оборудованием на базе турбодизельного Mercedes Sprinter.

Вторая доставленная на фронт машина – это автомобиль скорой помощи на базе Renault Trafic. Также военным были привезены лекарства, необходимые вещи и оборудование.

У каждого из нас есть возможность внести свой вклад в противостоянии с рашистами – как непосредственно на фронте, так и на своем рабочем месте, поддерживая экономику страны и волонтерские проекты. Патриотичные авторские принты – это тоже наш с вами шаг к победе. Вся прибыль от продажи мужских и женских футболок будет направляться на нужды военных, а позже и на восстановление Украины.