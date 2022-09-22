Как понять, что тормозные диски пора менять

Тормозные колодки и диски, которые составляют основу тормозной системы, являются расходниками — очень важно менять их вовремя.

Только своевременная замена дает гарантию, что тормоза будут работать правильно и не подведут в ответственный момент.

Если вы знаете, что срок приближается, на Автопро можно приобрести замену заранее, с удобствами и без переплат. Однако не всегда водитель точно может ответить на вопрос, пора ли менять тормозные диски или можно поездить еще.

Было бы странно, если бы производители бросили на самотек такой важный вопрос, и этого не случилось. На все диски наносится специальная маркировка, ее обычное место расположения — на торце. Маркировка состоит из надписи Minimum Thickness (сокращенно Min Thk) и числовых значений в миллиметрах. Цифры означают показатели толщины дисков, с которой можно ездить, если диск тоньше или на предельном значении — его пора менять. Звучит очень просто, но когда вы попытаетесь рассмотреть поближе свои диски, можете обнаружить, что маркировка скрыта под слоем неизбежной ржавчины. В таком случае диски лучше заменить, не полагаясь на авось. А в процессе замены записать то, что указано на новых. Так ситуация не повторится в следующий раз. Хотя информация о минимальной толщине — еще не гарантия того, что момент замены не будет упущен.

Измерить толщину дисков не так просто, для этого нужны штангенциркули или микрометры. А сами колеса предварительно надо демонтировать. Как правило, это делают на СТО, после чего может выясниться, что диски пока еще толще минимума. Встает дилемма: заплатить за диагностику и кататься дальше, рискуя не угадать, когда предел будет достигнут, или менять диски заранее, раз уж взялись? Мы рекомендуем менять заранее, потому что, хотя производители допускают эксплуатацию при небольшом износе, тормоза все равно будут работать менее эффективно.

Чтобы не гадать, можно ориентироваться на пробег, который указан в технической документации модели дисков. В нормальных условиях и при аккуратном вождении дисков хватит на 100–120 тыс. км. пробега, а у некоторых производителей это число достигает 150 тыс. км.

Однако, кроме естественного износа, диски, как и все остальные компоненты автомобиля, могут сломаться. Если диски постоянно подвергаются резким перепадами температуры (перегревы из-за нагрузок или резкие охлаждения), замена им может потребоваться гораздо раньше, чем они истончатся. Так как деформация и трещины несовместимы с эксплуатацией. Узнать о появлении дефектов поможет вибрация, которая появляется при сильном нажатии педали тормоза.