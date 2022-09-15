Львовский студент создал маневренное багги для ВСУ (фото)

Украинские умельцы создают для наших защитников нестандартные автомобили, которые могут проехать в самых труднодоступных местах. Свой вклад в общую победу сделал и студент львовского профтехучилища.

Тарас Януш разработал и собственноручно собрал компактный багги, получивший название «Tyrex». Это самодельное транспортное средство отличается повышенной маневренностью и проходимостью. У него огромные колеса, высокий клиренс, довольно мощный двигатель и полный привод. что позволит быстро перемещаться по передовой.

Багги уже прошел тестирование и скоро отправиться на фронт. По словам Тараса, он работает над созданием четырехместной версии модели, которая будет оснащаться дизельным мотором. Она сможет передвигаться даже по гористой местности.

«Настоящий украинец – на своем месте прилагает максимум усилий, чтобы приблизить нашу победу. Спасибо! Добавлю, что этот и другие подобные проекты будут реализовываться на базе львовских профтехов в рамках меморандума о сотрудничестве между Департаментом образования и науки Львовской ОГА, департаментом гуманитарной политики ЛГС и ОО «Адские летучие мыши». Поэтому наша талантливая молодежь и дальше будет работать над разработками, которые облегчат будни ВСУ», – рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.