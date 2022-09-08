Морские пехотинцы пересядут на новейшие бронемашины (видео)

Фонд компетентной военной помощи «Вернись живым» вновь закупил для украинских защитников партию автомобилей. Однако на этот раз речь идет не о новых пикапах, а о бронемашинах LC79 APC-SH Fighter2.

Всего закупили 11 бронеавтомобилей на сумму 2,321 млн евро. Их передадут 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского, которая принимала участие в обороне Мариуполя и завода «Азовсталь». Эта бригада понесла большие потери как личного состава, так и техники.

Глава фонда Тарас Чмут рассказал, что эти броневики построены на базе внедорожников Toyota Land Cruider 79 и имеют уровень баллистической защиты BR6. Их броня способна выдерживать попадание пуль калибров 5,56х45 мм, 5,45х39 мм, 7,62х39 и 7,62х51 мм, выпущенных с расстояния не менее 10 метров, а также подрыв двух ручных гранат DM51.

На Fighter2 можно установить пулеметы различных калибров и автоматические гранатометы по типу Mk.19. Десантный отсек рассчитан на шесть человек. У автомобиля усиленная подвеска, а в движение его приводит 4,5-литровый восьмицилиндровый дизельный турбодвигатель мощностью 195 л.с. Благодаря этому мотору он может развивать скорость до 100 км/ч. Запас хода – 800 км.

Тарас Чмут отметил, что это первая закупка бронированных машин фондом. Но на этом останавливаться не намерены. Они будут и дальше стараться приобретать подобную технику, чтобы усиливать потенциал наших военных. Что касается этой партии панцирников, то уже в ближайшие дни она отправится на передовую.