Пенсионер разогнал модифицированный Nissan GT-R до 350 км/ч (видео)

Любовь к быстрой езде на автомобиле заложена в человеческой природе и не зависит от возраста водителя. Ярким тому примером является 75-летний Барри Бигвуд, который владеет Nissan GT-R 2012 года выпуска.

Мужчина приобрел спорткар и спустя три года использования решил его модифицировать. По его просьбе тюнеры усовершенствовали базовый 3,8-литровый двигатель V6 и теперь он имеет рабочий объем 4,1 литра. Это было достигнуто за счет установки нового коленчатого вала, шатунов, поршней и турбонагнетателей. В результате мотор выдает около 1200 л.с. мощности, а на спринт в четверть мили машине нужно 10 секунд.

Так как на дорогах общего пользования невозможно ощутить всю мощь модернизированного спорткара, то Барри Бигвуд периодически выезжает на специальные площадки, где позволяет себе разогнать любимую машину до максимальной скорости. В этот раз он отправился на взлетно-посадочную полосу аэропорта Аппингтон. Заезд сняли на видео.

На своем GT-R американец с легкостью развил скорость в 350 км/ч. При этом за рулем он чувствовал себя очень уверенно. Мужчина рассказал, что уже более 50 лет позволяет себе поганят на машинах. Делает он это не часто и на специальных площадках или загородных трассах, чтобы не подвергать опасности других участников движения. А вот в повседневной жизни он ездит на старенькой Honda Civic.