На фронт отправилась первая бронированная «‎скорая» от литовских волонтеров (видео)

Волонтеры со всего мира помогают украинской армии держать оборону против российских оккупантов. Они поставляют нашим бойцам предметы первой необходимости, различное оборудование и технику. Литовские волонтеры и вовсе наладили производство бронированных автомобилей скорой помощи.

Первая такая машина уже отправилась на фронт. Она создавалась с учетом потребностей наших военных и особенностей ведения боевых действий. Так как скорые помощи довольно часто попадают под обстрелы, то автомобиль одели в толстую броню. Она способна выдерживать прямое попадание из стрелкового оружия. При этом пришлось пожертвовать весом и скоростью передвижения. В кабине авто есть все необходимое для оказание первой помощи прямо во время движения.

«Сегодня особый день, отправляем на фронт первую бронированную скорую. Нам было важно создать автомобиль, удобный и эффективный в своей эксплуатации, поэтому при его модернизации мы учли потребности военных ВСУ, которые поделились своим опытом по использованию техники непосредственно в самом центре боевых действий», – говорится в сообщении.

Отметим, что литовские волонтеры уже передали на передовую около двадцати бронированных легковых автомобилей. Они и дальше намерены помогать нашей стране такими машинами. Бронированные «‎скорые» также поставят на поток, так как они крайне необходимы украинским защитникам.