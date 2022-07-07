Stellantis в Україні вітає історичного партнера компанію ІЛТА з ювілеєм

Історія компанії ІЛТА почалася ще в 1992 році з підписання договору про співпрацю з компанією Automobiles PEUGEOT, що дозволило представляти автомобілі відомого бренду на ринку України 18 років. Після відкриття представництва Групи PSA в Україні, а тепер уже Stellantis, компанія ІЛТА виступила в якості стратегічного партнера з продажу, обслуговування, ремонту автомобілів PEUGEOT, а згодом і автомобілів інших брендів концерну. І тепер, у 2022 році компанія ІЛТА святкує свій 30-річний ювілей.

Свою історію компанія ІЛТА почала ще в далекому 1992 році в місті Києві, ставши офіційним імпортером автомобілів PEUGEOT, створюючи широку мережу дилерських центрів-партнерів по всій Україні. За 18 років роботи як імпортера, компанії ІЛТА гідно представляла бренд PEUGEOT, на що вказують два титули “Автомобіль року” в Україні (у 2001 та 2005 рр) та неодноразові звання “Кращий у своєму класі” для автомобілів бренду.

З 2010 року офіційним імпортером бренду PEUGEOT в Україні стає Група PSA, і компанія ІЛТА продовжує плідну роботу уже в якості офіційного дилера бренду в Києві та Київській області. Постійно рухаючись вперед, у 2020 році компанія ІЛТА стала офіційним дилером французьких брендів CITROЁN та преміального DS Automobiles, відкривши автосалони цих легендарних брендів, та забезпечуючи повний цикл гарантійного та післягарантійного обслуговування на власних спеціалізованих СТО.

Ще одним важливим напрямком роботи компанії є власний сервіс “ІЛТА Лізинг” який діє уже понад 20 років, ставши піонером послуг з автолізингу. Бренд “ІЛТА Лізинг” входить до найбільших відомих в Україні, маючи серед клієнтів велику кількість міжнародних та національних компаній. Взагалі, за 20 років роботи “ІЛТА Лізинг” передала своїм клієнтам більше 10 тис. автомобілів.

«30 років на автомобільному ринку України – це значний період в історії компанії, – каже один з засновників компанії Сергій Міщенко – Майже за третину століття ІЛТА виросла з групи ідейних однодумців у велику об’єднану команду творчих, неординарних та дуже працьовитих і відповідальних людей».

За 30 років роботи на ринку країни компанія ІЛТА продала понад 28 000 автомобілів концерну Stellantis, та має на своєму так званому лічильнику півмільона відпрацьованих нормогодин на власних СТО. І навіть в складні для країни часи, ІЛТА продовжує працювати заради нашої перемоги. Адже з перших днів війни компанія передала на потреби військових 15 автомобілів, та долучилася до програми по безкоштовному ремонту авто, які належать державним та комунальним службам. Станом на червень, спільними зусиллями дилерська мережа брендів PEUGEOT, CITROEN та OPEL по всій Україні провела ремонтні роботи та надала сервісне обслуговування 500 автомобілям на загалну вартість в 5 млн грн. І на цьому не збираємося зупинятися – разом до перемоги!

Українське представництво компанії Stellantis пишається співпрацею з таким надійним партнером як компанія ІЛТА. Бажаємо бути вірним своїм принципам та постійного зростання продажів.