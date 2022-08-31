На передовой засветились датские БТР М113

Сегодня ВСУ продолжают осваивать все новые и новые образцы бронетехники, переданные зарубежными партнерами. И один из них – гусеничные БТР М113, поступившие из Дании в рамках пакета военной помощи в размере 90 млн евро. Отметим, что датские М113 имеют дополнительное обозначение G4DK и существенно отличаются от широко известных собратьев, которых выпустили за полвека более 80 тыс. ед. Во-первых, здесь более длинный корпус, а соответственно – и гусеничное шасси, в котором шесть катков вместо пяти. Также иной и дизайн – появились характерные рифленые борта.

Бронемашина оснащается модернизированной подвеской под усиленное бронирование, а также доработанным рулевым управлением и тормозной системой. Двигатель тоже другой – 6-цилиндровый 10,6-литровый марки MTU, развивающий 300 л.с. и агрегатируемый с коробкой передач ZF. БТР также получил внешние топливные баки, что увеличило запас хода, а также новые гусеницы.