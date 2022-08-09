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На службу ВСУ встали новейшие турецкие бронемашины Kirpi (видео)
Кроки до перемоги
На службу ВСУ встали новейшие турецкие бронемашины Kirpi (видео)
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В Украину прибыли первые зенитные самоходные установки «Гепард»
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Кроки до перемоги
На службу ВСУ встали новейшие турецкие бронемашины Kirpi (видео)
Кроки до перемоги
В Украину прибыли первые зенитные самоходные установки «Гепард»
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Тягач для перевозки межконтинентальных ракет «Тополь» попал в ДТП
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В Украине прогнозируют резкий скачек цен на топливо – в чем причина
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Рус Укр
Автоцентр Кроки до перемоги На службу ВСУ встали новейшие турецкие бронемашины Kirpi (видео)

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    На службу ВСУ встали новейшие турецкие бронемашины Kirpi (видео)
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