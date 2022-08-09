На службу ВСУ встали новейшие турецкие бронемашины Kirpi (видео)

В Украину прибыла первая партия бронированных автомобилей Kirpi турецкого производства. Еще одна — на подходе.

По словам народного депутата от партии «‎Слуга народа»‎ Юрия Мысягина, машины в количестве 50 единиц встали на вооружение двух бригад морской пехоты МВС ВСУ. В ближайшее время в страну прибудет еще 150 бронеавтомобилей, которые распределят между другими бригадами. Эта техника позволит нашим военным более безопасно перемещаться по передовой.

Бронированный корпус Kirpi защищает экипаж и бойцов (до 13 человек) от обстрела со стрелкового оружия, а также осколков артиллерийских и бронебойных снарядов. Все стекла пуленепробиваемые, а сиденья имеют амортизаторы.

На крыше бронемашины есть место под пулемет, который можно вращать вручную на 360 градусов. Также предусмотрено пять амбразур. Есть и аварийный люк, через который десант может быстро покинуть машину в случае возникновения экстренной ситуации.