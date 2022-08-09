Заинтриговали: на тестах замечены неизвестные внедорожники и седан

Автомобильная отрасль развивается стремительно. Ежедневно на дороги выезжают новые модели. Тестовые прототипы компании покрывают плотным камуфляжем и бывают случаи, когда даже опытным шпионам не удается идентифицировать модель. Так произошло и в этот раз.

В штате Колорадо, США фотошпионы сделали снимки сразу трех новинок. Как сообщает издание CarScoops, после долго изучения, эксперты выдвинули предположения, что на тесты выехали Chevrolet Traverse и GMC Acadia следующего поколения. Причем внедорожник от GMC не в базовой комплектации, а в варианте AT4X или АТ4. На это указывают двухцветные колесные диски, обутые в шины Goodyear Wrangler.

Дополнительные детали сложно разобрать, но можно с уверенностью сказать, что габариты Acadia больше, чем у актуальной версии. Это значит, что места в салоне авто станет больше. А вот у Traverse все же удалось рассмотреть некоторые особенности. Кроссоверу достанется массивная решетка радиатора с сетчатыми вставками, тонкие фары и широкий нижний воздухозаборник.

Что касается седана, то это, предположительно, новинка от Buick для китайского рынка. На это указывают некоторые элементы нового языка дизайна марки. В их числе — стреловидные фары и низко установленная решетка радиатора с горизонтальными ламелями. Но отчаиваться из-за скудной информации не стоит. Это только первый взгляд на новинки. И мы уверены, что уже скоро вездесущие фотошпионы порадуют нас новыми снимками, а инсайдеры поделятся новыми данными.