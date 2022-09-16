На вооружение ВСУ встали финские бронетранспортеры-амфибии(фото)

Арсенал украинских защитников пополнился новой военной техникой, которая поможет более эффективно противостоять российским оккупантам. Речь идет о финских бронетранспортерах XA-180, которые также известны под названием Pasi или Sisu.

Эти машины уже находятся на передовой, о чем свидетельствуют опубликованные в Twiter Ukraine Weapons Tracker снимки. Финляндия официально не заявляла о передаче этой техники нашей стране, но характерный камуфляж говорит о том, что машины ранее использовались их армией. Точное количество БТР-ов, которые сейчас используются ВСУ, неизвестно. На фото видны как минимум пять машин.

Бронетранспортеры-амфибии XA-180 были выпущены в 1980-х годах по заказу финского правительства. В их основу лег грузовик SA-150. Эти БТРы способны передвигаться как по суше, так и преодолевать водные препятствия. В десантном отделение могут разместиться до 16 человек. SA-150 оснащаются турбодвигателем Valmet 611 DSBJA мощностью 236 л.с. Скорость передвижения по дороге – 100 км/ч, по воде – 9 км/ч.