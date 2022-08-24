Так выглядит колесо Bugatti Veyron изнутри — видео

Ценник одного колеса французского гиперкара может достигать 40 тысяч долларов

На YouTube-канале Waterjet появилось необычное видео — блогеры разрезали колесо гиперкара Bugatti Veyron. Для эксперимента они взяли колесо стоимостью 35 тысяч долларов за штуку — 25 тысяч стоит сам диск и 10 тысяч специально изготовленная шина Michelin. Но ценник колеса гиперкара может достигать и 40 тысяч долларов.

Стоит отметить, что шины на Bugatti Veyron необходимо менять раз в пяти лет независимо от пробега, причем не более двух раз на одних дисках. При замене каждый диск проверяют рентгеном на наличие микротрещин. Кстати, диски для Bugatti производит итальянская компании OZ Racing. Также их используют такие бренды, как Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin и Lotus.

Как видно на одном из кадров, пожертвовать блогеры решили шинами 2016 года. Распилить колесо (диск и резину) удалось примерно за 10 минут. На срезе видно внутреннее кольцо, которое позволит продолжить движение в случае разрыва шины. В целом все выглядит точно так же, как в обычных колесах.