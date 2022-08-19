Состоялась презентация украинского автомобиля ЗАЗ «Перспектива» (видео)

В Техническом музее «Машины Времени» в Днепре прошла презентация уникального автомобиля ЗАЗ-1102 «Перспектива». Машина была разработана Запорожским автозаводом еще в 1976 году и стала предтечей будущей «Таврии». В отличие от классического «Запорожца» семейства ЗАЗ-966/968, «Перспектива» имела другую компоновку – передний двигатель и ведущие передние колеса. Кузов получил совершенно новый дизайн, хотя по-прежнему был двухдверным типа седан. Длина – 3,7 м, ширина – 1,54 м и высота – 1,37 м. Масса – 700 кг.

Как рассказал директор музея Михаил Прудников, «Перспектива» показалась экспертам НАМИ неперспективной и ее отложили в долгий ящик. Всего было выпущено только три экземпляра, отличающиеся цветом.

Уцелел только один и то благодаря стараниям заводского водителя-испытателя Ивана Кошкина. На данной машине стоит двигатель Renault 16 и коробка передач от Audi 50. Теперь уникальный, свежепокрашенный в охру ЗАЗ-1102 «Перспектива» доступен для осмотра всем желающим