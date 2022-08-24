Кроки до перемоги Победа будет за нами – как ВСУ применяют дроны-камикадзе и новейшие украинские РСЗО

Сегодня, 24 августа в День Независимости Украины хочется рассказать о героических подвигах наших воинов, которые мужественно защищают родную землю от российских оккупантов. Представляем топ-5 самых читаемых новостей на военную тему, вышедших на сайте «Автоцентр» за полгода широкомасштабной войны, развязанной рф против Украины 24 февраля.

Сегодня огромную помощь ВСУ в борьбе с рашистами оказывают беспилотные летательные аппараты (БПЛА). И тому наглядный пример — дрон-камикадзе американской марки Switchblade, с помощью которого в 20-х числах мая удалось ликвидировать российский танк Т-72 вместе с экипажем, который распивал спиртное прямо на бронекорпусе. Все это, включая логичный конец, и засняла камера дрона.

За шесть месяцев активных боевых действий Вооруженные силы Украины захватили немало трофейной военной техники оккупантов. Однако бывают случаи, когда возвращается и украинская бронетехника, захваченная войсками рф во время вероломного вторжения на нашу землю. Так, бойцы 72 механизированной бригады им. Черных Запорожцев отбили у кадыровцев трехосную машину «Варта 6х6», изготовленную несколько лет назад на шасси ЗИЛ-131 на отечественном предприятии.

Следующая популярная новость о том, как сегодня нашим защитникам помогает различная автомобильная техника, переданная зарубежными партнерами. Вот этот армейский грузовик индийского производства — Ashok Leyland Stallion Mk IV (4х4) успешно эксплуатируется общественным объединении «Reспубліка. Брати по Зброї».

Особенную гордость вызывает боевое применение новейшего вооружения украинского производства. Так, в начале марта на восточном направлении по врагу был нанесен сокрушительный удар дивизионом РСЗО «Верба» на шасси КрАЗ-63221 (6х6). Эта реактивная система залпового огня калибра 122 мм была принята на вооружение осенью прошлого года. Она может поражать цели на расстоянии до 40 км. Для перезарядки боекомплекта требуется всего 6 минут.

А завершает наш топ-5 самых популярных новостей военного времени информация о том, как конструкторско-производственное предприятие «Украинская бронетехника» помогает фронту не только восстановлением поврежденных в ходе боевых действий машин, но и новой продукцией. Все это с каждым днем приближает нашу Победу. Слава Украине! Героям слава!