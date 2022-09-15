Полтавские спасатели получили уникальный бронеавтомобиль КрАЗ Shrek RCV

Сегодня, 15 сентября в Полтаве прошла выставка техники ГСЧС, на которой презентовали уникальный бронеавтомобиль КрАЗ-5233 НЕ Shrek RCV (Route Clearance Vehicle). Машина разработана совместно с канадско-эмиратской компанией Streit Group и предназначена для разминирования и оснащена краново-манипуляторной установкой в корме.

Shrek RCV вручил лично директор «АвтоКрАЗ» Роман Черняк. Бронеавтомобиль имеет усиленную баллистическую и противоминную защиту класса STANAG 4569 level 2. Снаряженная масса составляет 16 т. В движение машину приводит 9,7-литровый турбодизель мощностью 380 л.с.