Португалия отправила в Украину бронетранспортеры M113 (фото)

С целью усиления военного потенциала Украины в противостоянии российской оккупации, Португалия передала нашей стране гусеничные бронемашины М113.

Как сообщили в издании Portugal Posts, колонна из 14 единиц техники уже находится на пути в Украину. Бронемашины перевозятся грузовиками, принадлежащими транспортным компаниям Польши. При этом все финансирование операции по передаче БТР-ов взяло на себя правительство Великобритания и США.

Отметим, что БТР М113 находились на вооружении Португалии 30 лет. Всего в стране около 150 единиц таких бронетранспортеров. На передачу данной техники Украине призвали в Вашингтоне.

Гусеничный бронетранспортер М113 стоит на вооружении многих стран. Он может перевозить до 11 бойцов, а его экипаж состоит из двух человек. В оснащение машины входит 12,7-мм пулемет. Боекомплект состоит из 2000 патронов. БТР комплектуется V-образным 6-цилиндровым дизельным двигателем 6V-53 Detroit Diesel. Запас хода – 480 км.