Президент ФК «Рух» передал ВСУ военные грузовики (видео)

Волонтеры и активисты продолжают помогать украинским защитникам, которые мужественно сражаются с российскими оккупантами. В этот раз поддержку нашим бойцам оказал президент футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский.

Он приобрел в Италии шесть новых военных грузовиков, экскаватор, маскировочные сетки и 20 раций. Их передали двум львовским бригадам, которые сейчас находятся в зоне активных боевых действий. По словам Козловского, техника была приобретена с учетом запросов наших военных.

«ФК «Рух» охотно приобщается к помощи нашей армии. Мы приобрели в Италии шесть новеньких военных грузовиков. Общался с нашими военными – они удовлетворены. Мы нанесли на машины клубное брендирование, ведь нам очень приятно быть маленькой частичкой воинов, которые сейчас находятся на фронте. Будет бой и этот бой будет для нас победой! Хочу поблагодарить тех людей, которые сейчас борются за нашу независимость. Знаю, что в зоне боевых действий очень много фанатов разных клубов, которые переживают не только за судьбу страны, но и за судьбу украинского футбола. Мы всех ждем с победой! Пусть возвращаются живые и здоровые», – сказал Козловский.