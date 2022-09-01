В маленьком американском городке запретили штрафы за превышение скорости

Городские власти слишком много зарабатывали на штрафах

Небольшой городок Менифи в штате Арканзас (США) стал известен благодаря слишком усердной работе местных полицейских. Местные власти запретили полицейскому управлению в течении года выписывать штрафы за превышение скорости.

Как выяснилось в ходе проверки, городок с населением 302 человека в 2020 году заработал на дорожных сборах 120 тысяч долларов, более половины дохода. Тогда как в соответствии с законом штата Арканзас в городскую казну может поступать не более 30% штрафов за нарушение правил дорожного движения. Превышение дозволенной суммы на 20% не осталось незамеченным прокурором, проводившим аудит, что повлекло за собой поиски виноватого.

По мнению мэра Менифа Гэри Грина, виновник инцидента — начальник местной полиции Джон Рэндалл. Он недостаточно добросовестно относился к работе. Как оказалось, с 1 января 2018 года по 24 августа один из офицеров выписал 771 штраф, тогда как другой — всего 263, то есть почти в три раза меньше. Но Рэндалл не обратил на это никакого внимания.

А пока городские власти и полиция выясняют, кто виноват, местные автомобилисты получили возможность круглый год ездить, не рискуя быть оштрафованным.