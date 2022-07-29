Северная Македония передала Украине весь свой танковый запас Т-72А

Сегодня Украине как никогда необходимо тяжёлое вооружение, поэтому решение Министерства обороны Македонии о передаче нам 31 танка типа Т-72А заслуживает многого. Как сообщает Defense Express, часть танков уже направляются в ВСУ.

Все машины прошли модернизацию до “танков третьего поколения”, получив композитную броню и новую систему управления огнем.

Интересно, что эти Т-72А в свое время Македония получила от РФ, когда воевала с албанскими боевиками. Теперь вся эта огневая мощь будет направлена против рашистских оккупантов.