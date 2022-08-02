Штурмовой бригаде ВСУ передали новенькие пикапы (фото)

Фонд «Вернись живым» передал бойцам отдельной 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады 12 новых пикапов Toyota Hilux. Машины, которые будут использовать для расчетов ПЗРК и ПТРК, уже прибыли на передовую и помогают нашим бойцам уничтожать оккупантам.

Глава фонда Тарас Чмут отметил, что на войне мобильность – это эффективность и безопасность наших защитников. Поэтому они покупают новые, а не подержанные автомобили. Ведь такая техника позволяет совершать боевые выезды, не задумываясь о ремонте. Да и вопрос «смогут или нет покинуть место удара» также не возникает. Ведь новая техника подводит крайне редко.

Чмут заявил, что и дальше будет снабжать украинских защитников автомобилями, которые необходимы для выполнения боевых и логистических задач. В настоящее время у фонда более тысячи запросов на технику. Все их закроют, но по мере возможности.