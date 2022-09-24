Украинский бронеавтомобиль с титановой обшивкой переделают в мобильный госпиталь

Сегодня военным медиками очень необходимы специальные бронемашины. Недавно появилась возможность приобрести одну из них и создать на ее базе стабилизационный пункт, который будет находится в 10-15 км от линии фронта для стабилизации состояния тяжелораненых с последующей их доставкой в медучреждения. Машину хотят передать в Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова, один из основателей которого – Геннадий Друзенко уже придумал и подходящее название для реанимобиля – «Ковчег».

«Ковчег» был разработан и построен в Днепре еще несколько лет назад. В его основу положили старенький БТР-60, которых сегодня еще довольно много пылится на складах. Фактически был установлен новый, более длинный и высокий бронекорпус, в котором можно свободно ходить в полный рост. От донора перешла только ходовая часть с днищем.

Спереди и с боков появились окна с бронестеклами толщиной 35 мм, которые можно закрыть наружными жалюзи толщиной 5 мм. «Ковчег» спокойно выдерживает обстрел из «Калашникова» и осколки средней величины. На уровне и противоминная защита.

Спаренные родные бензиновые двигатели заменили на «газоновские» турбодизели-воздушники. Они более экономичны – потребляют 27 – 30 л на 100 км и не так боятся обстрела, так как здесь нет водяной системы охлаждения. Топливного бака на 500 л хватает на запас хода в 1500 – 2000 км, что немаловажно для полевых условий.

Мосты получили принудительную систему охлаждения, что избавило от перегрева – извечной болезни всех БТР-60. Установлены более широкие шины, которые уменьшили удельное давление на грунт. Снаряженная масса, по сравнению с «шестидесяткой», увеличилась ненамного – с 11,7 до 13 т. Ходовые испытания показали, что «Ковчег» может преодолевать подъемы крутизной до 45 град. и развивать скорость до 80 км/ч.

Изначально «Ковчег» задумывался как кемпер, а потому здесь была установлена мини-кухня, холодильник, вместительный бак для воды, электростанция на 5,5 кВт (220В) и даже душевая; кузов утеплили 100-мм слоем термоваты. Однако после событий 2014 года машину было решено переделать в военную.

А сегодня появилась идея создать на ее базе медицинский стабилизационный центр. «Ковчег» для этого нужно дооснастить необходимым медицинским оборудованием (операционный стол, дефибриллятор и др.), установить еще одну электростанцию и др. Планируется, что машина сможет перевозить до 24 раненных в положении сидя или до 10 лежачих.

Благотворительный фонд «І на оновленій землі» сегодня проводит сбор средств на этот жизненно важный проект. Если дело пойдет, то создатели «Ковчега» готовы изготовить еще с десяток таких бронемашин.