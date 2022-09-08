Сумской погранотряд получил 12 автомобилей от благотворительных организаций

На днях автопарк Сумского погранотряда пополнился дюжиной транспортных средств, переданных благотворительными организациями. В частности, микроавтобус Volkswagen T6, фургончик Volkswagen Caddy и два внедорожника Opel Frontera пограничникам передал лично основатель организации «Нестримні» Виктор Лященко. А представитель «Благодійного фонда Жебрівських» Василий Кушнирук вручил ключи от двух машин Volkswagen T5.

В свою очередь пограничники также не остались в долгу и передали в знак благодарности сувенир и памятную медаль «30 років на варті кордону», выпущенные на честь 30-летия Сумского погранотряда, сообщает Государственная пограничная служба Украины.