ВСУ продолжают уничтожать редкие российские БМП-2М

В селе Богородичное, что в Донецкой области на днях ВСУ уничтожили довольно редкую российскую боевую машину пехоты – БМП-2М. Неделей раньше одна такая была захвачена нашими бойцами в ходе контрнаступления в Харьковской области. Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

Отметим, что БМП-2М укомплектована боевым модулем «Бережок», включающим 30-мм автоматическую пушку 2А42 с боекомплектом 500 снарядов, 30-мм автоматический гранатомет АГ-17 (300 гранат), 7-62 мм пулемет (2000 патронов) и четыре ПТРК «Корнет».

На машинах устанавливается двигатель повышенной мощности УТД-23 в 360 л. с. и модернизированная ходовая (грузоподъемный опорный каток, более жесткие торсионные валы и энергоемкие амортизаторы).