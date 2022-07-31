Украина получила от Норвегии бронемашины IVECO LAV III

Правительство Норвегии, в рамках очередного пакета военной помощи, передало Украине бронированные патрульные внедорожники Iveco LMV III. Эти машины позволят украинским защитникам более безопасно передвигаться на передовой.

Всего в Украину приедет 14 таких бронемашины. Ранее норвежская армия их использовала в Афганистане. Отмечается, что поставка патрульных автомобилей была сделана по запросу украинских властей. На этом Норвегия не планирует останавливаться и будет дальше помогать Украине в противостоянии российским оккупантам.

Известно, что военная многоцелевая бронемашина Iveco LMV III имеет массу 7 т и может развивать скорость до 130 км/ч. При полном баке она способна проехать до 600 км. Ее броня может защитить от обстрелов из стрелкового оружия, осколков и подрыва мин.