Украина получит 30 БМП-1 из Словакии

Пока наши бойцы осваивают уже переданные словенские БМП М-80А, скоро будут готовы к отправке и три десятка БМП-1 из Словакии. Об этом заявил министр обороны этой страны Ярослав Надь, сообщает Defense Express. Поставка согласована с Германией, которая взамен переданным ВСУ боевым машинам пехоты обещает передать для словацкой армии 15 танков Leopard 2A4. Немецкие танки должны быть еще отремонтированы, так что реально пополнять ими воинские части начнут лишь в 2023 году. Общая стоимость сделки, включая боеприпасы и обучение экипажей, составляет 100 млн евро.

Что же касается БМП-1, то Вооруженные силы Украины должны получить их уже в ближайшие недели. А вот вопрос о передаче нам словацких Т-72 количестве 31 ед. остается пока открытым.