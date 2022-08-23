Информация об инструкторах автошкол появилась в свободном доступе

МВД открыло доступ к новым реестрам

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый сообщил об открытии дополнительных данных об автошколах. В частности, Главный сервисный центр МВД открыл доступ к информации о транспортных средствах и инструкторах автошкол.

Потенциальный ученик сможет получить полную информацию о том, на каком транспортном средстве будет осуществляться практическая подготовка, а также о специалистах, работающих в каждой конкретной автошколе. Это позволит сделать выбор более осознанным. Каждый ученик заранее будет знать на что рассчитывать во время обучения. Больше никаких сюрпризов.