Украина получит больше британских РСЗО и немецких зенитных систем

Уже в ближайшее время в Украину отправят дополнительную партию РСЗО из Великобритании. А вместе с ними – и высокоточные ракеты M31A1 с максимальной дальностью поражения целей до 80 км, сообщает Defense Blog со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Заметим, что наши защитники уже прошли специальное обучение для повышения эффективности уже переданных РСЗО. А всего, согласно программе военного сотрудничества, британские инструкторы проведут подготовку до 10 тыс. украинских бойцов для различных родов войск.

А тем временем стало известно, что Германия на днях передала ВСУ еще четыре зенитных самоходных установки Gepard. Таким образом, в украинской армии их ужецелая дюжина, а еще на подходе не менее 18 ед. «Гепард» оснащен двумя 35-мм автоматическими пушками. Суммарно они способны производить до 1100 выстрелов в минуту, поражая цели на высоте до 3,5 км (наземные – до 5 км). При длине ствола в 90 калибров снаряды имеют начальную скорость 1400 м/с.