Украинская диаспора из Чикаго закупила для ВСУ сотню пикапов (видео)

Американская благотворительная организация Help Heroes of Ukraine, которая была создана в начале войны украинцами, проживающими в Чикаго, передала нашим бойцам очередную партию помощи. На этот раз она закупила 100 мощных полноприводных пикапов.

Первая партия машин в количестве 14 единиц уже прибыла в Украину. Передача их военным состоялась во Львовской области при поддержке местной военной администрации. Остальные пикапы поставят в страну в течение ближайшего месяца и передадут подразделениям, которые больше всего нуждаются в транспорте.

Президент и основатель фонда Игорь Терлецкий отметил, что пикапы можно использовать для выполнения боевых задач, эвакуации раненых с поля боя, доставки медикаментов, провизии или боеприпасов. Также он подчеркнул, что это не новые машины, но они полностью в рабочем состоянии. Перед отправкой на фронт их красят и проверяют техническое состояние.