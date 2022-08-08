Украинские бойцы превратили в металлолом редкую огнеметную машину оккупантов (фото)

Вооруженные силы Украины с невероятным мужеством противостоят российской армии, не оставляя им ни малейшего шанса на победу. В боях, помимо личного состава врага, наши защитники уничтожают и технику.

Так, в одном из сражений на востоке Украины, была уничтожена редкая боевая машину огнеметчиков БМО-Т. Высокоточным ударом ее превратили в груду металлолома. Какая участь постигла экипаж бронемашины – неизвестно.

БМО-Т используется для перевозки термобарических пусковых установок и личного состава огнеметного отделения. Ее используют для нанесения ударов по хорошо укрепленным огневым точкам противника. В состав экипажа входит командир, механик-водитель и огнеметчики, которые непосредственно и наносят удары. Причем для ведения обстрела им не нужно покидать машину. Огонь ведется через бойницы.

Основой для машины стал танк Т-72. Ее основным вооружением является зенитный 12,7-мм пулемет. Также в БМО-Т есть 30 единиц 93-мм огнеметов РПО-А и 12 единиц 81-мм гранатометов системы 902А, которые используются для создания дымовых завес.