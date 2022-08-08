Электрический фастбек Polestar 2 побывал на «лосином тесте»

Проходные 77 км/ч автомобиль показать не смог, но стал лидером в слаломе

Журналисты km77, регулярно устраивающие проверку «лосиным тестом» автомобилей разных марок, опубликовали видео с испытаний Polestar 2. Смысл испытаний заключается в преодолении полосы препятствий, имитирующей встречу автомобиля с настоящим животным. Для этого он должен резко выехать на соседнюю полосу, а затем вернуться назад, оставаясь в пределах отведенного коридора.

На испытания журналисты взяли фастбек с опциональным пакетом Performance. Он предусматривает регулируемые амортизаторы Ohlins Road and Track, 20,0-дюймовые колесные диски, тормоза Brembo спереди и шины Continental SportContact 6.

Свой лучший результат электрокар показал на скорости 74 км/ч и с активированной системой рекуперации торможения. Все попытки пройти дистанцию на большей скорости провалились. Электромобиль оказался недостаточно поворотливым. При этом он уступил Audi E-Tron GT всего 1 км/ч, а Porsche Taycan Turbo S — 4 км/ч. Медленнее шведского электромобиля были Tesla Model X, Jaguar I-Pace и Volkswagen ID.4.

Зато в слаломе Polestar 2 нет равных, по крайней мере среди тех, кто уже побывал в руках испанских журналистов. Зачетный участок фастбек проехал за рекордные 22,8 секунды, оставив позади Mini Countryman SE, Cupra Born и BMW i4.