Кроки до перемоги В Украине презентовали первый военный робот THeMIS в рамках проекта «Журавель»

Сегодня, 8 сентября на полигоне возле Киева презентовали первый военный робот в рамках проекта «Журавель», инициированного Медицинским Добровольческим Батальоном Госпитальеры при поддержке неправительственной организации «Res_Publica. Брати по Зброї».

Это самоходная гусеничнач платформа THeMIS, разработанная и изготовленная эстонской компанией Milrem Robotics. Она может быть оснащена различными боевыми модулями, но в данном случае была продемонстрирована в исполнении для эвакуации раненных с поля боя.

Платформа оснащена камерами, обеспечивающими угол обзора в 360 град., лидаром, а также тепловизором. Радиус действия достигает несколько километров. Управляется дистанционно – с помощью пульта-джойстика и отдельного монитора, который оператор носит в специальной нагрудной сумке.

THeMIS имеет компактные габариты: длину 240 см, ширину 200 см и высоту 115 см. При снаряженной массе 1635 кг грузоподъемность достигает 1200 кг, поэтому на нее можно без проблем установить комплект навесного бронирования.

Интересно, что THeMIS имеет гибридный дизель-электрический привод. Час автономной работы составляет 15 часов. При этом платформа может передвигаться исключительно на электротяге в течение полутора часов, что делает ее бесшумной, а значит малозаметной. Максимальная скорость на местности достигает 20 км/ч.

Цена THeMIS UGV составляет порядка 300 тыс. евро, однако этот экземпляр был приобретен «Благотворительным Фондом Петра Порошенко» со скидкой в несколько десятков процентов. На презентации робота присутствовал и Посол Эстонии в Украине. Отметим, что за последние месяцы Эстония поставила для ВСУ более 350 дронов, без которых сегодня просто немыслима разведка и корректировка огня.

Что же касается дистанционно управляемой платформы THeMIS, то она после соответствующей доработки отправится на фронт спасать раненых. Отметим, что проект под названием «Журавель» был назван в честь украинского воина Ярослава Журавля, который два года назад героически погиб в зоне ООС на востоке страны. Боец был ранен, однако противник не дал его спасти, используя как приманку для обстрела прибывших на помощь товарищей.

Поэтому жизненно важно, чтобы таких платформ как THeMIS UGV у нас было как можно больше – хотя бы по одной в каждой бригаде. В этом году производитель готов изготовить и поставить для ВСУ еще 14 таких роботов. И средства на это, хочется верить, удастся собрать. Героям Слава!