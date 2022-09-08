Новый Audi R8 и раллийный Audi RS Q e-tron сошлись в дрэге

Результат заезда может вас удивить

В сети появилось видео необычного дрэг-заезда с участием нового бензинового спорткара Audi R8 и подготовленного для ралли «Дакар» гибридного внедорожника Audi RS Q e-tron. Сражение кардинально разных автомобилей организовали авторы YouTube-канала Carwow.

Как все проходило, вы сможете увидеть в видео ниже, а пока немного о самих участниках. Audi R8 — это полноприводный спортивный автомобиль со среднерасположенным 5,2-литровым бензиновым атмосферным V10. Отдача агрегата — 620 л.с. и 580 Нм крутящего момента. Снаряженная масса автомобиль с алюминиевым кузовом — 1560 кг.

Внедорожник Audi RS Q e-tron построен специально для ралли «Дакар 2022». Конструкция ралли-кара представляет собой трубчатый каркас с гоночными подвесками на поперечных рычагах. Силовая установка автомобиля состоит из двух электродвигателей, совокупной мощностью 680 л.с. (в гоночном варианте ограничена на 340 л.с.). Для зарядки батареи на 52 кВтч используется «турбочетверка» 2.0 TFSI, работающая в качестве генератора. Электродвигатели внедорожнику достались от Audi e-tron FE07 Formula E образца 2021 года, ДВС заимствован у автомобилей Audi для гонок DTM. Снаряженная масса ралли-кара — около 2200 кг.

Отсутствие лаунч-контроля несколько усложнило задачу водителя Audi RS Q e-tron, в частности, на старте. Но ему все же удалось выиграть два и трех заездов четверть мили (402 метра). Победить в тесте на торможение со скорости 161 км/ч гибриду помешало отсутствие антиблокировочной системы и значительно больший вес. В заезде с 80 км/ч лучшим также был Audi R8.