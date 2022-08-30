Кроки до перемоги В Украину прибыл первый гусеничный робот для ВСУ

Совсем скоро ВСУ пополнят гусеничные беспилотные платформы THeMIS UGV производства эстонской компании Milrem Robotics. Они помогут нашим медикам вывозить раненых бойцов с поля боя, доставлять боеприпасы и выполнять ряд других важных задач. Первый экземпляр такого робота уже доставлен в Украину благодаря Медицинскому Добровольческому Батальону Госпитальеры. Проект получил название «Журавель» – по имени недавно погибшего воина.

Отметим, что беспилотные платформы THeMIS UGV сегодня уже успешно работают в 13 странах, семь из которых являются членами НАТО – Эстонии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Норвегии и США. Эффективность боевого применения THeMIS UGV была доказана во время антиповстанческой операции в Мали, где платформа эксплуатировалась при температуре воздуха 50С в тени, проехав 1200 км в течение 330 часов.

Машина довольно компактная – длиной 240 см, шириной 200 см и высотой 115 см. При снаряженной массе 1635 кг имеет номинальную грузоподъемность 750 кг, а максимальную – 1200 кг. Тяговое усилие – 15000 Н. К отличительным чертам следует отнести низкий центр тяжести и малошумность в работе.

Здесь используется гибридный, дизель-электрический силовой агрегат, способный разогнать платформу до 20 км/ч. Время автономной работы – до 15 часов, только на электроприводе – до 1,5 часа. Могут применяться либо свинцово-кислотные, либо литий-ионные аккумуляторы.

THeMIS UGV управляется дистанционно, в зоне прямой видимости до 1,5 км. На платформе установлены лидары, а также различные камеры, в том числе тепловизионная. Робот авиатранспортабельный (стандарт STANAG 3542) и может буксироваться со скоростью до 80 км/ч.