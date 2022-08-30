У Renault Kwid появился двойник

В Иране продажи кроссовера ожидаются не раньше второй половины 2023 года

Иранские компании Iran Khodro и SAIPA представили собственную версию французского кросс-хэтчбека Renault Kwid. Новинка, позиционируемая в качестве национальной модели, фактически является точной копией французского «бюджетника». Небольшие отличия заметны только во внешности, салон и техника полностью заимствованы у донора.

На данный момент иранский Renault Kwid существует в виде прототипа под кодовым названием K112. Габаритная длина шоу-кара — 3800 мм. По предварительным данным, в основе модели лежит платформа CMF-A, разработанная Nissan и Renault.

Это позволяет предположить, что автомобиль будет переднеприводным с механической коробкой передач. Мощность единственного атмосферного мотора составит 70-75 л.с. Официально эта информация не подтверждена.

Также нет информации о начале серийного производства K112. В любом случае, раньше второй половины 2023 года это не произойдет. Не исключено, что на конвейер кроссовер поставят в начале 2024 года. Тогда же новинка появится у местных дилеров.