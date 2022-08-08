В Латвии показали уникальные ретроавтомобили

В Латвии в минувшие выходные состоялся зрелищный пробег винтажных автомобилей — Retromance. Мероприятие проводится уже 11-й год подряд, но на этот раз количество и качество участников поразило даже организаторов. А повод для этого был боле чем достойный — 50-летний юбилей Латвийского клуба антикварных автомобилей (Latvijas Antiko automobilu klubs), сообщает Украинский автомобильный клуб.

Маршрут мероприятия провел участников из Риги в Биринский замок, через живописные летние поля и старинные локации. Традиционно к участию допускаются исключительно аутентичные автомобили, выпущенные до 1945 года. Всего в заезде приняло участие около 30 экипажей, одетых в соответствии с эпохой.

Техника в пробеге действительно была шикарная. Старейшим автомобилем стал Oldsmobile Six 1923 года. Из интересного можно было увидеть также Talbot DC 1925 года, Chrysler 72 Six 1928 года, Amilcar C3 1933 года, Minerva F/M8 1938 года и Packard Phaeton 1936 года. Не обошлось и без олдтаймеров Mercedes-Benz, Citroen, Rolls-Royce и других.